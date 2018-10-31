Светлану Лободу из больницы забрал солист группы RAMMSTEIN

Как известно, Светлана Лобода попала в больницу, где артистке сделали операцию.

А теперь стало известно, что певицу выписали из больницы.

Светлана Лобода не сама уехала из Боткинской больницы, которая находится в Москве. Журналисты заметили, что Лобода выходила с больницы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В Сети появились фото и видео, где хорошо видно, что Лобода выходит из больницы с Тиллем.

Отметим, что СМИ им неоднократно приписывали роман, а совместное появление лишь добавило повод так думать. К слову, свою вторую дочь Светлана Лобода назвала Тильдой. Много совпадений, правда?

Но Лобода никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Правда, недавно артистка заинтриговала снимком со своими детьми и возлюбленным, после которого стало понятно, что Лобода тайно вышла замуж.



Источник: https://glamurchik.tochka.net

Новости портала «Весь Харьков»