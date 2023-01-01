Світлові шоу та гігантські феєрверки: як людство зустріло 2023 рік

Населення більшості країн світу зустріло новий — 2023 — рік. Ще вчора о 12:00 за київським часом почали святкувати мешканці острівної держави Кірибаті в Тихому океані. Найпізніше 2023-ій зустріли мешканці Самоа — о 13:00 1 січня.

Першими після Кірибаті 2023 рік зустріли у Новій Зеландії, а трохи згодом — в Австралії, КНДР, Південній Кореї та Японії. Фотогалерею підготувало Громадське.

Люди зустрічають перший схід сонця у 2023 році, ЯпоніяAP Photo / Hiro Komae

Феєрверк на честь Нового року на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, Північна КореяAP Photo / Cha Song Ho

Феєрверк над портом «Вікторія» в Гонконзі, Китай, AP Photo / Sakchai Lalit

Китай, Малайзія, Філіппіни та острів Балі зустріли 2023 рік о 18:00, Індонезія і Таїланд — через годину. О 20:15 Новий рік-2023 перенісся в Непал, а тоді до Індії.

Феєрверк над річкою Чао Прайя під час святкування Нового року в Бангкоку, ТаїландAP Photo / Sakchai Lalit

Індійські християни випускають повітряні кулі, щоб відсвяткувати Новий рік після молитви в церкві в Ахмедабаді, ІндіяAP Photo / Ajit Solanki

Разом з Україною у 2023 рік увійшли Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Греція та Румунія. Також у цей час святкували Ізраїль, Болгарія, Молдова та Туреччина.

Дівчина запалює бенгальський вогонь на Софійській площі перед комендантською годиною в новорічну ніч у КиєвіAP Photo / Felipe Dana

Феєрверк над храмом Парфенон в Акрополі під час святкування Нового року в Афінах, ГреціяAP Photo / Yorgos Karahalis

Ще через годину почали святкувати Центральна та Західна Європа (Німеччина, Франція, Велика Британія, Португалія).

Феєрверки на параді Кінної гвардії в центрі Лондона, де будівлі підсвітили кольорами українського прапора, щоб відсвяткувати Новий рікAP Photo / David Cliff

Світлове шоу та феєрверки над Тріумфальною аркою під час святкування Нового року на Єлисейських полях у Парижі, ФранціяAP Photo / Aurelien Morissard

О 04:00 1 січня святкувати почала Бразилія, після неї — Канада. А о 07:00 новий рік дійшов до США.

Люди зустрічають Новий рік, дивлячись на феєрверки над пляжем Копакабана в Ріо-де-Жанейро, БразиліяAP Photo / Bruna Prado

Дівчина сміється, чекаючи зворотного відліку під час святкування Нового року на Таймс-сквер у Нью-Йорку, СШАAP Photo / Andres Kudacki

Агентство Телевидения Новости