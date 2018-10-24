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Юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей

Самые юные воздушные гимнасты Украины – харьковчане 10-летний Никита Бычков и 8-летняя Катя Бускандзе – выступят в благотворительном представлении «Мы – маленькие дети», организованном харьковской детско-юношеской студией циркового искусства «Старый цирк». Все собранные средства будут направлены в фонд «Интер-детям» для ремонта и оснащения палаты трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака. Представление состоится 3 ноября в 15:00 в Центре культуры Киевского района Харькова.

Юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей

Юные артисты Никита и Катя стали звездами украинского талант-шоу «Круче всех» на телеканале «Интер». Кроме того, ребята также выступали в Италии, во Франции и даже в Австралии. А на американском шоу талантов «Little Big Shots» номер «гимнастов в пижамах» – полет под куполом во сне – произвел настоящий фурор. За 5 дней выступление харьковчан набрало 10 млн. просмотров в YouTube, а сегодня эта цифра переступила отметку в 30 млн.!  

«Мы давно следим за благотворительным фондом «Интер-детям» и думали о том, как можно поучаствовать, – рассказывает художественный руководитель детско-юношеской студии циркового искусства «Старый цирк» Светлана Момот. – После того, как узнали о благотворительном матче «Легенды футбола», поняли, как мы можем помочь. К тому же, все подобные мероприятия зачастую проходят в Киеве. Нам бы хотелось, чтобы к помощи присоединился и Харьков».
Кроме юных воздушных гимнастов, в благотворительном представлении примут участие акробаты, эквилибристы и жонглёры студии «Старый цирк». По словам Светланы Момот, подобное представление – это также и воспитательный момент для детей и их родителей. Подрастающее поколение должно понимать, что, только помогая окружающим, мы можем рассчитывать на помощь неравнодушных людей.

Юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей

Детское отделение Национального института рака – единственная в Украине больница, которая проводит трансплантацию костного мозга у пациентов с онкологическими заболеваниями внутренних органов, мягких тканей и костей. Стоимость ремонта и оснащения палаты для трансплантации костного мозга оценивается в 1 млн гривен. Сейчас общими усилиями собрано 493 тыс. грн. Сбор средств продолжается. Каждый желающий может сделать доброе дело, просто посетив представление «Мы – маленькие дети».

Юные воздушные гимнасты из Харькова собирают средства для онкобольных детей

Билеты можно приобрести у представителя студии «Старый цирк» в Центре культуры Киевского района, заказать по телефонам:(093) 603 13 72, (099) 098 66 69, (096) 052 76 06 или на сайте deti.inter.ua. Зрители могут сами определить стоимость билетов, минимальная цена – 100 грн., максимальная – не ограничена.

Источник: inter.ua

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