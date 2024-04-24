Великодній декор: що врахувати при виборі

Тематичний декор активно використовується практично для всіх свят. Це допомагає покращити настрій та власне налаштуватись на необхідний настрій. Хоча для Великодня і так є чимало характерних атрибутів, котрі допомагають буквально поринути у хвилюючу підготовку. Це і випікання паски, і фарбування яєць, і приготування інших характерних страв та приготувань. Все же від прикрас на Пасху не варто відмовлятись. Вони дуже різноманітні, асортимент дійсно здатний вас здивувати.

Великодній декор: для чого він потрібен

Причина його використання насправді дуже проста – створення особливого настрою навколо цього дуже світлого, сімейного свята. Здавалось би, дрібні атрибути, але вони здатні не лише підвищити настрій, але і показати, наприклад, підростаючому поколінню те що цей день не черговий будень, а особливий, продемонструвати його символізм.

Дрібнички у вигляді статуетки, фігурок, навіть оригінальних квіткових композицій – це те, що точно буде до вподоби і дорослим, і дітям. До того ж ціни таких прикрас дуже доступні, тому зможете їх придбати в достатній кількості.

Які прикраси обрати і де використовувати

Коли мова йде про великодні прикраси, частіше за все уявляються саме різноманітні посипки та фігурки для головної здобної випічки. Однак, лише ними вони не обмежуються. Варто придивитись до наступних:

статуетки. Переважно – це різноманітні курчатка, кролики, великодні яйця. Дуже цікавими є дерев’яні моделі, адже їх можна цілком легко розмальовувати в різні кольори – це точно оцінять діти. Причому для розмальовування вдасться використовувати як фарби, так і фломастери. Такі, як і інші статуетки можна дуже органічно вписати в якості прикраси на святковому столі чи навіть у великодньому кошику;

ємності для зберігання. Можна замінити ними на час свята, наприклад, цукорниці чи солянки – зможете підібрати необхідний розмір та формат;

декоративні кошики. Дуже такі полюбляють діти. Крім того, в них можна прямо на стіл подати паску та крашанки – це виглядатиме дуже атмосферно;

композиції. Це не дуже поширені на сьогодні в нашій країні великодні прикраси, однак вони дійсно чудово виглядають. Основні компоненти – звичні яйця, гілочки верби, сухоцвіти тощо. Якщо плануєте приймати гостей, то такий декор, розставлений по дому чи безпосередньо на столі сприятиме святковому настрою;

підвіски. Крашанки та характерні написи з побажаннями з дерева – це дуже красивий декор, який буде доцільний навіть після того, як найсвітліше свято року пройде.

Дуже символічним є використання дерев’яних предметів та тих, які виготовлені з натуральних матеріалів. Тому саме такі б ми вам і рекомендували обирати. Оточити себе тематичним предметами, навіть чашками та, здавалось би, звичними предметами побуту – це дуже оригінальне рішення.

Також до декору можна віднести і дуже цікаві та яскраві рушники, які стануть окрасою вашого кошика чи столу. Використання тих чи інших предметів безпосередньо після повернення з церкви, в якій освячували великодній кошик на столі або і після цього – це рішення кожного. Однак такі прикраси дійсно додають настрою та допомагають поринути в приємні клопоти пов’язані з підготовкою до Великодня.