Вернувшаяся с жарких Мальдив Полякова выразила недовольство по поводу украинских морозов

Сейчас суперблондинка со своей семьей вернулась в Украину, и на смену жаркому солнышку пришли суровые морозы.

На холодную и снежную погоду певица и судья шоу "Маска" на телеканале Украина пожаловалась у себя в Инстаграм-профиле.

Девушка выложила фото в черной футболке и без макияжа, а на голове у нее надета черная бейсболка.

Вот как отреагировали фолловеры украинской певицы на ее пост в социальной сети:

Красива

Снег уже тает,идёт весна

Я вижу солнце

Вы настоящая королева!!

Нагрелись на своих островах??

Напомним, ранее мы подсчитывали сколько Оле Поляковой и ее семьей обошелся отдых на Мальдивах.

Учитывая то, что Оля не светила в каком именно отеле остановилась, можно только догадываться какой из возможных ценников ее привлек.

Если поискать по последнему фото в гамаке, которое Оля опубликовала у себя на странице, можно найти, что такой же гамак есть у отеля "Kihaad Maldives".

И на обоих фото точно также справа видна растительность (коса или другой остров).

Слева - фото Оли Поляковой, справа - фото с сайта отеля на Мальдивах

Цена отдыха в этом отеле — 200 тысяч гривен без питания "все включено" и без учета перелета.

Также все дополнительные развлечения турист оплачивает сам (дайвинг, катание на яхте и другое).

Пока сама певица не хочет раскрывать сколько именно потратила за эти две недели, однако ее уже раскритиковали за то, что она сначала плакалась, мол, нет денег, а теперь катается по таким дорогим курортам.

Источник: 1 Минута