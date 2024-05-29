Вимога для організації культурних івентів на Харківщині – їх безпека

Міжнародні партнери зможуть допомогти у створенні безпечного простору закладів культури Харківщини.

Про це йшлося під час зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки Міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва та заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської з директорами музеїв, бібліотек, театрів та профільних навчальних закладів Харківщини, повідомляють в ХОВА.

Через наближеність до кордону з країною-агресором, на Харківщині заборонено проводити масові заходи. Вимога для організації культурних івентів – їх проведення в укриттях або бомбосховищах.

«Завдяки співпраці усіх гілок влади нам вдалося створити таке безпечне середовище на базі Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. В АРТ-просторі можуть працювати до 300 людей одночасно і він отримав статус укриття. Аби створювати такі безпечні простори, необхідно напряму працювати з міжнародними партнерами, подаватися на грантові програми. З боку Міністерства будемо надавати всебічну допомогу», – зазначив Ростислав Карандєєв.

Також під засідання обговорили низку важливих питань щодо посилення матеріально-технічної бази закладів освіти у сфері культури та засади відновлення пошкодженого майна. Внаслідок дій російських окупантів на Харківщині пошкоджено близько 300 закладів та сотні пам’яток культури.

«Продовжуємо працювати над відновленням пошкодженого культурного надбання Харківщини та посилювати матеріально-технічну базу. Один з проєктів, який перебуває наразі у роботі – заміна і відновлення системи опалення Харківської державної наукової бібліотеки ім.. В. Г. Короленка», – зазначила Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости