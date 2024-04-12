Як вибрати навушники для iPhone

Купити AirPods. Власне на цьому статтю можна було б і закінчити, якби не чимало “але”. Почнімо з того, що попит породжує пропозицію, а попит на навушники від компанії Apple моментально змусив провідних світових виробників випустити свої аналоги AirPods. Місцями вийшло так собі, місцями навіть краще ніж в оригіналі. Загалом навушники для айфона це доволі непроста тема, адже формально будь-які бездротові навушники підходять під це визначення. Якщо відкрити каталог: https://soundmag.ua/ru/catalog/headphones/?head_function_new=1512, то можна побачити понад триста моделей в доволі широкому ціновому діапазоні. Таке розмаїття трохи ускладнює вибір конкретної пари, тому в цьому матеріалі ми коротко розберемо основні характеристики, на які варто звертати увагу, щоб не витратити гроші на вітер.

Ключові параметри навушників для iPhone

Як це не дивно, але почнемо з дизайну. Це може здаватися застарілим кліше, але статистичні дослідження показують, що власники iPhone досить вимогливі до дизайну продуктів, якими вони користуються. То ж нічого дивного, що стильні форми та якісні матеріали стають одним з критеріїв відбору. Тут пальму першості впевнено тримають продукти компаній Beyerdynamic, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen або Devialet.

Наступним важливим кроком є вибір типу підключення, адже від нього залежатимуть подальші кроки. Як відомо, iPhone останніх поколінь не мають роз'єму для навушників 3.5мм, відповідно постає наступна дилема: або використовувати перехідник, або одразу дивитися в сторону бездротових моделей. Останні мають чимало конкурентних переваг. Це і власне відсутність кабеля, який постійно плутається та сковує рухи.

Також можна відзначити додаткові функції, такі як система активного шумозаглушення ANC, зовнішні органи керування відтворенням та дзвінками та вбудовані мікрофони для спілкування. Провідне підключення можливе тільки через USB Type-C, і якщо перехідник ніяк не впливає на якість звучання, то портативний ЦАП з підсилювачем може його значно покращити.

Його недоліком є живлення від батареї самого смартфона, яка відповідно розряджатиметься трохи швидше. Загалом порада така: якщо прагнете максимальної якості звучання, то дивіться в сторону провідних навушників. Для більшості користувачів можливостей бездротових кодеків буде цілком достатньо для задоволення усіх меломанських потреб. Але по можливості старайтеся обирати навушники з підтримкою не лише кодека AAC (власна розробка Apple), а й aptX або LDAC, які підтримують вищий бітрейт.

Додаткові функції навушників для iPhone

Однією з переваг AirPods називають сумісність з екосистемою Apple. Переважно мається на увазі можливість роботи з декількома пристроями, та моментальні перемикання між ними при потребі. Ця функція називається Multipoint, і вона вже давно доступна в багатьох навушниках середньобюджетного сегмента. Також кілька слів про вбудовані мікрофони. Сьогодні більшість мікрофонів непогано справляються з передачею голосу власника в тихих приміщеннях, але здають свої позиції при розмовах в метро, на вулиці, особливо при наявності сильного вітру. Тут дуже важлива внутрішня електроніка та алгоритми відсікання шумів. На жаль, маркетологи рідко акцентують увагу на таких моментах.

Тому радимо вам перед купівлею ознайомитися із тестами мікрофонів в мережі. А ще краще, якщо ви зможете самостійно прийти в магазин, і протестувати навушники, які вас цікавлять. Поміряйте їх, оцініть комфорт посадки, якість матеріалів, звучання, порівняйте з конкурентами, і лише після цього приймайте остаточне рішення. Довіряйте своїм вухам.