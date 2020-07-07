Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва (ФОТО)

Мофид Абу Шалва (Mofeed Abu Shalwa) — 35-тилетний профессиональный макрофотограф и микрофотограф из Саудовской Аравии. Шалва объездил весь мир и побывал во многих диких лесах нашей планеты, в том числе в австрийских, лесах Амазонки и Малайзии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи ради снимков крошечных обитателей этих мест.

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Удивительно, но к такому роду деятельности Мофида привела его детская фобия насекомых. После того, как Абу Шалва влюбился в мир насекомых, Мофид решает начать собственное исследование отряда этих существ.

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