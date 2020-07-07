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Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва (ФОТО)

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва (ФОТО)

Мофид Абу Шалва (Mofeed Abu Shalwa) — 35-тилетний профессиональный макрофотограф и микрофотограф из Саудовской Аравии. Шалва объездил весь мир и побывал во многих диких лесах нашей планеты, в том числе в австрийских, лесах Амазонки и Малайзии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи ради снимков крошечных обитателей этих мест.

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Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

Удивительно, но к такому роду деятельности Мофида привела его детская фобия насекомых. После того, как Абу Шалва влюбился в мир насекомых, Мофид решает начать собственное исследование отряда этих существ.

2.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

3.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

4.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

5.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

6.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

7.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

8.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

9.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

10.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

11.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

12.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

13.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

14.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

15.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

16.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

17.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

18.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

19.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

20.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

21.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

22.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва

23.

Удивительные макроснимки насекомых от Мофида Абу Шалва



Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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