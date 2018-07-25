Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:55
Просмотров: 108

"Зайка с креветками": продавец на пляже в Украине стал звездой в сети

В сети появилось видео, как на одном из пляжей в курортном городе Железный порт продавец необычным способом завлекал покупателей.

Зайка с креветками: продавец на пляже в Украине стал звездой в сети

Мужчина с обнаженным торсов и ушами зайца продавал креветки. Видео опубликовала Мила Лобачева в Facebook

Необычный продавец также порадовал отдыхающих своими речевками: "Кто у зайца не покупает - того заец покусает", "Кто купил креветки у зайца, у того будут крепкие...зубы", "Эти креветки для хорошего загара, а эти для любви без перегара".

Источник: www.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міністра оборони в британському парламенті перебила Siri
04.07.2018 14:20    257
Бельгійський вундеркінд закінчив школу у вісім років
03.07.2018 16:10    211
Засмага vs блідість: чи корисно засмагати?
12.06.2018 08:23    226
Пляжний сезон в Україні: як правильно поводитися на воді
11.06.2018 10:33    147
Купальный сезон - 2018. Спасатели проверяют пляжи
31.05.2018 19:07    363
Мужчина спрятал от полиции особняк, замаскировав его под коровник
30.05.2018 11:26    437
Королівське весілля: гуморист описав закарпатські традиції для принца Гаррі та Меган Маркл
22.05.2018 10:13    427
В Германии полиция приехала на зов попугая
21.05.2018 08:26    292
В Москве обнаружили квартиру с собственным выходом прямо в метро
18.05.2018 08:28    1146
Британский писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать сочинение и получил тройку
10.05.2018 09:18    310
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 