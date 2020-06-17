15 слов, значения которых знают только умные люди

Запомните, чтобы всегда понимать, о чём идёт речь, и не попадать в неловкие ситуации.

1. Фланировать

Слово произошло от французского flâner, что переводится как «прогуливаться». В русском значение сохранилось: фланировать — это неспешно идти без какой‑либо конкретной цели. Именно то, чем хочется заниматься тёплыми летними вечерами.

2. Стяжатель

Так называют человека, который стремится к наживе, накоплению денег или других материальных благ. Несмотря на то что в создании финансовой подушки нет ничего плохого, слово имеет негативную окраску. А всё потому, что основная черта стяжателя — алчность.

3. Пипидастр

Этим смешным словом называют пушистую метёлку для смахивания пыли. Изначально пипидастры делали из натуральных перьев, но сейчас используют синтетические волокна. Такая метёлка нужна для очистки хрупких изделий, по которым нельзя пройтись обычной тряпкой.

4. Пюпитр

Ещё одно забавное слово, пришедшее к нам из Франции. Переводится как «письменный стол» или «парта», но в русском означает наклонную подставку для нот или книг.

5. Фраппировать

Нет, это не про холодный кофе фраппе. Фраппировать— значит неприятно поражать, ошеломлять. Например: «Меня фраппировало, что вы надели сандалии с носками».

6. Гаптофобия

Проблема, с которой многие из нас уже столкнулись или могут столкнуться после самоизоляции. Гаптофобия — это паническая боязнь прикосновений других людей. Причём страх может возникать не только в отношении незнакомцев, но также родных и друзей.

7. Экивоки

Может показаться, что это слово было бы уместно в меню какого‑нибудь китайского ресторана. Но на самом деле оно означает двусмысленные намёки. Поэтому, если хотите, чтобы вас понимали правильно, говорите без экивоков.

8. Пертурбация

Никакой связи с турбинами или трубами. Этим словом называют внезапный переворот, событие, которое меняет привычный ход вещей и вводит в замешательство. Второе значение — изменение пути небесного тела под влиянием силы притяжения других тел (пригодится, если вы увлекаетесь астрономией).

9. Сибарит

Так говорят про человека, который ведёт праздный образ жизни и купается в роскоши. Слово произошло от названия древнегреческого города Сибарис. Его жители были очень богатыми и любили всё то, что сегодня объединяют понятием «люкс».

10. Канитель

Вы наверняка знаете выражение «тянуть канитель», которое используют, когда кто‑то делает что‑то очень медленно или затягивает решение вопроса. Но это переносное значение, а прямое описывает процесс изготовления тонкой металлической нити, которую затем используют для вышивания. Канитель, соответственно, та самая металлическая нить.

11. Транспарентный

Если подумали о демонстрациях и транспарантах — забудьте. Всё гораздо спокойнее. Слово произошло от английского transperent, что переводится как «прозрачный». Транспарентными могут быть, например, сделки. Это значит, что обе стороны максимально честны и ничего не скрывают.

12. Когнитивный

Психологический термин, образованный от латинского cognitio. В дословном переводе — знание, познание. Когнитивные процессы происходят у нас в мозгу, когда мы учимся чему‑то новому, постигаем окружающий мир или самих себя. Популярное выражение «когнитивный диссонанс» описывает ситуацию, когда приобретённые ранее знания конфликтуют с новой информацией. Например, если ваша подруга сначала говорит, что ненавидит красный цвет, а потом покупает алое платье.

13. Тривиальный

Синонимы этого слова — банальный, скучный, примитивный, обыкновенный. Тривиальным может быть фильм с избитым сюжетом или высказывания вашего собеседника, в которых нет ничего свежего и оригинального.

14. Инсайт

Снова минутка психологии. Понятие используют, чтобы описать неожиданное проникновение в самую суть чего‑либо, внезапное понимание. Инсайт ближе всего по значению к фразе «Вот это меня осенило!».

15. Синергия

В переводе с древнегреческого «синергия» — это сотрудничество, содружество. Сегодня словом обозначают положительный эффект, который возникает при взаимодействии нескольких субъектов или объектов. Но только в том случае, если суммарный эффект превосходит результат действий каждого участника по отдельности. Например, если после объединения двух компаний их общая прибыль превысила сумму доходов каждой фирмы, можно говорить о синергии.

Источник: lifehacker.ru/

Новости портала «Весь Харьков»