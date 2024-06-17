Археологи знайшли саркофаг фараона Рамзеса II

Був знайдений загублений саркофаг відомого фараона Рамзеса II, що був втраченим протягом тривалого часу. Французькі вчені здійснили сенсаційне відкриття, ідентифікуючи оригінальний саркофаг фараона, який також відомий як Рамзес Великий. Це відкриття сталося у місті Абідос ще у 2009 році, проте лише зараз вдалося підтвердити походження та автентичність артефакту завдяки роботі вчених. Цей епізод має велике значення для єгиптології, оскільки є першим за останні 100 років подібним відкриттям.

Деталі знахідки саркофага

Протягом тривалого часу вважалося, що оригінальний саркофаг Рамзеса II був втрачений, адже історичні документи свідчили про розграбування його поховання у Долині Царів у давнину. Звичайні ж люди можуть детальніше ознайомитися зі стародавнім Єгиптом активуючи тематичні слоти та використовуючи бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом. Після численних перенесень решток фараона, археологи пояснили, що знахідка оригінального саркофага є першим відкриттям такого значення в єгиптології за останні 100 років.

Також на сьогодні відомо наступне:

оригінальний саркофаг фараона Рамзеса II, виготовлений з червоного граніту та прикрашений зображеннями та текстами;

він довгий час був невідомим серед численних переміщень його останків;

у 1881 році, коли його мумія була виявлена, вона знаходилася у звичайному дерев'яному гробі, що може свідчити про те, що саркофаг спочатку використовувався тимчасово.

Слід додати, що з якихось причин тіло не було перенесене у більш розкішний саркофаг. Оригінальний саркофаг потім був використаний першосвящеником XXI династії Менхеперром. Саме цей момент свідчить про те, що він мав надзвичайно велику цінність як артефакт. Хоча було знайдено лише частину оригінального саркофага, а не його повну версію, написи на ній дозволяють впевнено стверджувати про справжність артефакту. Саме це робить його дуже цінним для вивчення історії та культури давнього Єгипту.

Незвичайна знахідка на просторах Єгипту

Поряд з Великою пірамідою в Гізі виявили 2 структури під могильником, яким приблизно 4000 років. Ці структури мають різну щільність, що свідчить про їх штучне походження. Менша структура заповнена піском, а більша L-подібна лежить глибше. Призначення цих структур невідоме, але вони можуть бути пов'язані з пірамідальним комплексом. Археологи назвали їх аномалією і вважають важливим подальше вивчення. Є припущення, що одна з них може бути гробницею, що потребує підтвердження детальними дослідженнями.

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