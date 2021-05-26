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ХНУ имени Каразина выбирает ректора

ХНУ имени Каразина выбирает ректора

Сегодня, 26 мая, в Харьковском национальном университете имени Каразина проходят выборы ректора. Они проводятся путем тайного голосования.

Голосуют на выборах преподаватели, научные сотрудники и студенты Каразинского, а также представители его структурных подразделений.

Напомним, на должность ректора претендуют четыре кандидата:

Вовк Руслан Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, декан физического факультета;

Гирка Игорь Александрович, доктор физико-математических наук, профессор, декан физико-технического факультета;

Кагановская Татьяна Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета;

Шульга Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, декан радиофизического факультета.

Протокол о подсчете голосов по результатам тайного голосования на выборах в ХНУ имени Каразина должен быть подан в Минобразования и науки не позже 9 июня.

Агентство Телевидения Новости

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