ХНУ имени Каразина выбирает ректора
Сегодня, 26 мая, в Харьковском национальном университете имени Каразина проходят выборы ректора. Они проводятся путем тайного голосования.
Голосуют на выборах преподаватели, научные сотрудники и студенты Каразинского, а также представители его структурных подразделений.
Напомним, на должность ректора претендуют четыре кандидата:
Вовк Руслан Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, декан физического факультета;
Гирка Игорь Александрович, доктор физико-математических наук, профессор, декан физико-технического факультета;
Кагановская Татьяна Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета;
Шульга Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, декан радиофизического факультета.
Протокол о подсчете голосов по результатам тайного голосования на выборах в ХНУ имени Каразина должен быть подан в Минобразования и науки не позже 9 июня.