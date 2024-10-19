Новини з іншого світу

● Samsung объявила о выпуске первых в мире 24-гигабитных микросхем памяти GDDR7. Эта память отличается самой высокой на сегодняшний день ёмкостью и скоростью, превышающей 40 Гбит/с, что делает её идеальным решением для высокопроизводительных ускорителей будущего. Тестирование новинки основными заказчиками начнётся в этом году, а массовое производство запланировано на начало 2025 года. Весьма вероятно, эта память пропишется в GeForce RTX 5090 и других видеокартах нового поколения.

● Домашний детектор сердечного приступа дает результаты за считанные минуты, а не часы. Крошечный чип с уникальной поверхностью может точно обнаружить биомаркеры сердечного приступа в крови за считанные минуты.

● 938 Гбит/с: тестирование 6G показало скорость в 9000 раз выше скорости 5G, можно загрузить более 20 фильмов за секунду

● Исследователи достигли скорости передачи данных 938 Гбит/с с разницей менее 300 МГц между диапазонами радиочастот и миллиметровых волн.

● Исследование показывает, что работа за стоячим столом вредна для здоровья. Нахождение на ногах более 2х часов в день может увеличить риск таких проблем, как тромбоз глубоких вен и варикозное расширение вен, а слишком долгое стояние не компенсирует малоподвижный образ жизни.

● Дослідники Кембриджського інституту стовбурових клітин вперше створили детальний атлас шкіри людини, щоб зрозуміти, як формується шкіра та що відбувається при її захворюваннях. Учені твердять, що знайшли новий спосіб уповільнити старіння

● Робот T1 - новая разработка Booster Robotics. Сочетая передовое оборудование и программное обеспечение, T1 обеспечивает реалистичные движения, что делает его универсальным для промышленного и коммерческого использования.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»