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Какие специальности самые популярные у студентов

Какие специальности самые популярные у студентов

В Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности и высшие учебные заведения среди абитуриентов в 2019 году.

Самыми популярными среди поступающих стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, отмечают в министерстве.

В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 412
Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 078
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35 242
Национальный университет "Львовская политехника" - 29 939
Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 233
Национальный авиационный университет - 22 324
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 19 379
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18 686
Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14 925
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений составили:

Филология - 65 419
Право - 65 077
Менеджмент - 50 207
Компьютерные науки - 39 376
Среднее образование - 35 605
Журналистика - 30 247
Экономика - 28 178
Инженерия программного обеспечения - 27 217
Психология - 25 680
Медицина - 25 288

Вступительная кампания в Украине началась 1 июля, когда открылась возможность регистрировать электронные кабинеты, а с 10 июля вузы стали принимать заявления.

Самая большая категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения - подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием завершился 22 июля. 26 июля вузы обнародуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вуз

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