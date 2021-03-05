Кардиолог предупредил об опасности резкого снижения атмосферного давления

По словам кардиолога Юрия Конева резкое снижение атмосферного давления, особенно после высоких показателей, может быть опасным для самочувствия метеозависимых людей.

Синоптики прогнозируют в конце недели резкое снижение атмосферного давления в столичной регионе. Конев предупредил в интервью, что особенно чувствительными к такому падению могут быть пожилые граждане. Кардиолог пояснил, что

«с возрастом свойство метеозависимости немного возрастает».

Доктор медицинских наук констатирует, что «особенно сильно» колебания атмосферного давления сказываются на организме, когда происходит резкое снижение значений, которые изначально были высокими. Конев предупредил, что

«иногда давление может достичь 770 миллиметров ртутного столба, а потом упасть».

Влияние низкого давления ощущает на себе прежде всего сердечно-сосудистая система. Когда в ней имеются хронические нарушения, возможна избыточная реакция, крайне резко выраженный дискомфорт

«У гипертоников может подняться давление, у гипотоников – понизиться», — уточнил врач.

Самой большой опасностью резкого снижения атмосферного давления Конев считает возможное развитие такой ответной реакции, как криз. В этом состоянии происходят кардинальные негативные изменения в состоянии сосудов, возможны инфаркты, инсульты.

Людям с проблемами сердца будет не лишним обсудить с лечащим врачом необходимость приема лекарств. Для поддержания организма будут полезны прогулки на свежем воздухе, полноценный сон.

Источник: Новости Ю

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