Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 92

Книга «Дорогами Сковороди» тепер безкоштовно доступна в електронному вигляді

Книга «Дорогами Сковороди» тепер безкоштовно доступна в електронному вигляді

Це видання-путівник повністю створене в рамках меценатської програми Фонду Дениса Парамонова. В ньому розповідається про Слобідську Україну, де бував український філософ Григорій Сковорода.

Після презентації друкованого варіанту книги «Дорогами Сковороди», авторами якої є харківський краєзнавець, журналіст Андрій Парамонов і дослідник В’ячеслав Горбоносов, примірниками видання було забезпечено десятки бібліотек з різних регіонів країни.

Проте цього виявилось замало, адже охочих почитати книгу дуже багато. Тому Фонд Дениса Парамонова вирішив зробити електронний варіант (https://paramonovfund.com.ua/dorogamy-skovorody/) видання «Дорогами Сковороди», з яким безкоштовно можна ознайомитися на сайті Фонду.

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/28359

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинское наступление продолжается на нескольких направлениях - Маляр
Сегодня 08:12    39
ISW: ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений
Сегодня 08:10    42
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:06    52
Нічна атака росії
Сегодня 08:03    65
Мастило з машинної зали Каховської ГЕС втекло та рухається у напрямку Чорного моря
Сегодня 08:02    55
САП просить стягнути з чиновниці митниці 1,86 млн грн необґрунтованих активів
Сегодня 07:52    62
«Если, короче, чё-то, поможешь, похоронишь? Просто за три дня 320 человек!» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:43    89
Головні новини 15 червня
Сегодня 07:33    92
Greenpeace опублікували свій звіт по катастрофі в Україні
Сегодня 07:25    116
Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    114
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 