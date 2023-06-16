Книга «Дорогами Сковороди» тепер безкоштовно доступна в електронному вигляді

Це видання-путівник повністю створене в рамках меценатської програми Фонду Дениса Парамонова. В ньому розповідається про Слобідську Україну, де бував український філософ Григорій Сковорода.

Після презентації друкованого варіанту книги «Дорогами Сковороди», авторами якої є харківський краєзнавець, журналіст Андрій Парамонов і дослідник В’ячеслав Горбоносов, примірниками видання було забезпечено десятки бібліотек з різних регіонів країни.

Проте цього виявилось замало, адже охочих почитати книгу дуже багато. Тому Фонд Дениса Парамонова вирішив зробити електронний варіант (https://paramonovfund.com.ua/dorogamy-skovorody/) видання «Дорогами Сковороди», з яким безкоштовно можна ознайомитися на сайті Фонду.

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/28359

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