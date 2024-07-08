На 200 балів склали тестування 148 випускників з Харкова

За підсумками основної сесії Національного мультипредметного тесту 148 випускників з 67 закладів загальної середньої освіти міста Харкова показали найвищий результат.

Як повідомили в Департаменті освіти, загалом харків’яни набрали 169 найвищих, 200-бальних, результатів: з англійської мови – 77, математики – 41, української мови – 25, історії України – 20, біології та фізики – по два, хімії та української літератури – по одному.

З трьох предметів найвищий результат показали два випускники ліцеїв №6 та 119. По 200 балів з двох предметів набрали 15 випускників комунальних закладів середньої освіти, а саме ліцеїв №3, 6, 12, 45, 47, 132, 140, 144, 153, 161, 164 та 173, а також фізико-математичного ліцею №27.

У департаменті зазначили, що 90 випускників, які набрали по 200 балів, складали НМТ у Харкові, 23 – в інших областях України, а 35 – за кордоном.

Агентство Телевидения Новости