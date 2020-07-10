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На Черниговщине водоем стал розовым

На Черниговщине водоем стал розовым

Скорее всего розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение, говорят местные жители.

На Черниговщине в Нежине стал розовым водоем в Графском парке, который расположен в центре города. Об этом сообщила  местная журналистка Валентина Пыльник УНИАН в четверг, 9 июля.

Также фото розовой воды местные жители распространяют в соцсетях.

В Нежинском горсовете сначала сказали, что это явление появляется после жары не впервые, а затем подвергли сомнению то, что это свежие фотографии.

Однако журналистка подтвердила, что фото сегодншние.

«Своими глазами сегодня видела. И фотографировала, фото сегодняшние», — уточнила она, добавив, что в Графском парке есть два водоема, и вода в одном из них окрашена в розовый цвет.

Также местные жители в соцсетях отмечают, что вода имеет неприятный запах и есть случаи гибели рыбы.

В Нежинском районном отделе ГУ Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины указывают, что точного объяснения этого явления пока нет — возможно, есть какое-то природный источник сероводорода, а возможно, имеют место утечки из коллектора.

Местные жители говорят, что в свое время розового цвета стал другой городской водоем «Нежин-озеро», который находится за городом. Тогда в горсовете собиралась специальная комиссия с участием ученых, экологов, проводили исследования, брали пробы воды, но причины окраски воды в розовый цвет специалисты точно не объяснили. Вода затем вернулась к своему обычному цвета.

Жители города склонны к версии, что розовый цвет воды имеет не химическое, а органическое происхождение, вероятно, имеет место процесс цветения водорослей в водоеме.


Источник:  Новости Ю

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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