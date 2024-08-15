П’ять тисяч дітей підуть до першого класу у Харкові

З осені 5 тис. першокласників розпочнуть навчання в школах Харкова.

Про це сьогодні, 15 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, для дітей вже облаштовують приміщення на шести станціях метрополітену. Крім цього, в місті збудували підземну школу і зараз зводять ще три.

«Роботи ведуться виключно за кошти міського бюджету. Якби ми мали необмежені ресурси, то, звичайно, будували б більше таких шкіл, щоб діти могли навчатися офлайн», – зазначив міський голова.

За його словами, завершити будівництво навчальних закладів, кожен з яких розрахований на 450 учнів в одну зміну, планують за два місяці.

Агентство Телевидения Новости