Погода в Україні

В Україні у понеділок, 18 серпня, очікується хмарна погода із проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози, температура вдень від 19° до 32° тепла

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Києві та Київській області у понеділок хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 21-23°. На Київщині вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Джерело: ukrinform.ua

