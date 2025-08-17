Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 76

Погода в Україні

Погода в Україні

В Україні у понеділок, 18 серпня, очікується хмарна погода із проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози, температура вдень від 19° до 32° тепла

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Києві та Київській області у понеділок хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 21-23°. На Київщині вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Страны, потерявшие больше всего людей во второй мировой войне (МАПА)
Сегодня 07:50    0
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
Сегодня 07:44    15
Ампутація руки та ноги: важкі поранення отримав генерал окупаційних військ абачев
Сегодня 07:36    50
Топ-5 фейків минулого тижня
Сегодня 07:30    48
"Цинічні й неприйнятні": омбудсменка відреагувала на вимоги путіна щодо статусу російської мови і церкви
Сегодня 07:24    51
Почему требование Путина передать ему всю Донецкую область никогда не будет выполнено
Сегодня 07:19    53
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:15    58
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:11    57
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно
Сегодня 07:05    64
Британська розвідка прогнозує, що для захоплення всієї території чотирьох областей України військам путіна знадобиться 4,4 роки і ще майже 2 мільйони втрат живої сили
Сегодня 07:00    51
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 