Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 167

В украинских школах кардинально изменятся уроки английского языка: что ждет учителей и детей

В украинских школах кардинально изменятся уроки английского языка: что ждет учителей и детей

В Министерстве образования и науки Украины настаивают на внедрении системного подхода к изучению иностранных языков в Новой украинской школе. Об этом сообщила главная специалистка департамента общего, среднего и дошкольного образования Минобразования Оксана Коваленко.

По словам эксперта, власти планируют не просто изменить стандарты обучения, но и полностью перевенуть систему образования в Украине.

"Недостаточно изменить только стандарты, внести точечные изменения в программу, подготовить новые учебники с новыми подходами или провести какие-то тренинги для учителей ... С Новой украинской школой у нас появилась возможность связать все это в определенную систему: и подготовку учителя, и учебники и стандарты, и программы", - отметила Коваленко.

По словам Коваленко, в правительстве постараются подготовить учителей, которые должны владеть современными технологиями обучения иностранных языков.

Источник: znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 