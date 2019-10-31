В украинских школах кардинально изменятся уроки английского языка: что ждет учителей и детей

В Министерстве образования и науки Украины настаивают на внедрении системного подхода к изучению иностранных языков в Новой украинской школе. Об этом сообщила главная специалистка департамента общего, среднего и дошкольного образования Минобразования Оксана Коваленко.

По словам эксперта, власти планируют не просто изменить стандарты обучения, но и полностью перевенуть систему образования в Украине.

"Недостаточно изменить только стандарты, внести точечные изменения в программу, подготовить новые учебники с новыми подходами или провести какие-то тренинги для учителей ... С Новой украинской школой у нас появилась возможность связать все это в определенную систему: и подготовку учителя, и учебники и стандарты, и программы", - отметила Коваленко.

По словам Коваленко, в правительстве постараются подготовить учителей, которые должны владеть современными технологиями обучения иностранных языков.

Источник: znaj.ua

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