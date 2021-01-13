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Xiaomi випустила в Європі розумний будильник з підтримкою "Google Асистента"

Xiaomi випустила в Європі розумний будильник з підтримкою Google Асистента

Напередодні Xiaomi представила в Європі розумний будильник Mi Smart Clock. Він підтримує голосовий помічник "Google Асистент" і виводить корисну інформацію на вбудований екран.

Xiaomi Mi Smart Clock оснащується 3,97-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 800х480 пікселів, а також вбудованими динаміком і мікрофонами. Останні служать для взаємодії з голосовим помічником "Google Асистент", повідомляє Gizmochina.

Можливості Mi Smart Clock

Завдяки підтримці Google Асистента користувач може шукати інформацію в інтернеті, віддавати команди іншим розумним пристроїв і керувати самим будильником.

Для комфортного пробудження Mi Smart Clock поступово збільшує яскравість екрану і гучність будильника. Користувач відразу ж може подивитися на екрані прогноз погоди і запустити відтворення улюбленої музики, скориставшись "Google Асистентом" або транслюючи її зі смартфона через Chromecast. Пристрій також може служити у ролі фоторамки, відображаючи фотографії власника.

Mi Smart Clock від Xiaomi
Mi Smart Clock від Xiaomi

Ціна

У Європі Xiaomi Mi Smart Clock буде коштувати 50 євро (1 705 гривень). Пристрій сумісний з Android 4.4+ і iOS 9+.


Источник: tech.24tv.ua

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