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Samsung представит эксклюзивную версию наушников Galaxy Buds: чем они особенные

Samsung представит эксклюзивную версию наушников Galaxy Buds: чем они особенные

Накануне анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy Note 10 в сети появилась информация относительно эксклюзивной версии наушников Galaxy Buds. На одном из региональных сайтов южнокорейского вендора опубликовали качественные фото новинки.

Что известно об обновленных наушниках? Как сообщает XDA-Developers, ключевым отличием Galaxy Buds   от модели, которая уже находится в продаже, стали фирменное градиентное окрашивание Aura Glow, которое соответствует одному из вариантов корпуса Galaxy Note 10.

 

Визуально окраска аксессуара меняется в зависимости от освещения и угла, под которым пользователь смотрит на наушники.

Характеристики и цена. Технические характеристики, дизайн зарядного чехла и цена устройства будут идентичны версиям Galaxy Buds, которые уже поступили в продажу.

Samsung представит эксклюзивную версию наушников Galaxy Buds: чем они особенные
Samsung Galaxy Buds получат обновленный дизайн

Дата презентации. Заметим, анонс обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy Note состоится 7 августа.

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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