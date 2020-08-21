Обзор флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Команда Samsung представляет свою передовую линейку семейства смартфонов и предложила своим клиентам три новейших телефона – Galaxy S20; S20+; S20 Ultra.

Фактически два последних телефона S20+ и модефикация S20 Ultra – это немного измененные версии базового девайса Galaxy S20, к которому добавились некоторые дополнительные элементы. Главные же характеристики остались прежними. Это относится к начинке девайсов, материалов корпуса и прочему «фаршу».

Дизайн

Все 3 модели смартфонов Galaxy по форме и конструкции практически идентичны, с практически незаметными отличиями. Компания традиционно применила наработки с более ранних модификаций. За основу был взят гибридный проект Note10 и GalaxyS10.

Лицевую панель девайса Galaxy S20 и его аналога S20+ полностью занимает экран, который немного выходит на грани корпуса, в то же время S20 Ultra имеет загиб немного больше. Края дисплея по периметру обрамлены тонкой рамкой, которая в нижней части шире верхней и боковых полосок.

В верхней части дисплея по центру имеется компактное отверстие, в котором расположена фронтальная камера. Точно такое же расположение камеры применялось и в девайсах Note10 и 10+. Значимые изменения дизайна трех новых смартфонов можно заметить только на задней панели их корпуса. Здесь разработчики разместили более массивный, по сравнению с ранними моделями, блок с фотокамерами. Его размеры немного увеличились. При этом у телефона S20 Ultra камерный узел крупнее, чем у девайсов S20 и его аналога S20+.

Во всем остальном использовалась давно уже привычная всем конструкция корпуса бренда Samsung. Лицевая и тыльная панель изготовлена из прочного стекла, и обрамлена декоративной рамкой из металла.

Экран

Производители компании Samsung серьезно обратили внимание на состояние экранов своих новых девайсов. Если раньше было достаточно прокачать только цветопередачу, разрешение и яркость, с частотой 60 Гц, то на последних моделях частота периодических процессов дисплея возросла до 120 Гц. А отклик сенсорной оболочки подрос почти до 240 Гц. Благодаря этому стал намного плавней скроллинг, а игровой процесс практически теперь проходит без задержек.

Кроме этого, при включении смартфона, экран получает поддержку от встроенной утилиты EyeCare, значительно снижающей нагрузку на глаза от светящегося дисплея. Кроме этого, под дисплей встроен сверхточный сканер, распознающий отпечатки пальцев.

Процессор

Во всех трех новых моделях установлен мощный современный чипсет Exynos 990, который отлично поддерживает дисплей, у которых кадровая частота составляет 120 Гц, но главное, что данный процессор обеспечивает высокую скорость смартфонов Galaxy и поддерживает накопитель внутренней памяти UFS 3.0, а также оперативную память новейшего поколения LPDDR5.

Камерный блок

Смартфоны S20 и его аналог S20+ имеют практически аналогичные камеры, а именно:

- Телекамера f/2.0-64 Мп.

- Селфи-объектив – 10 Мп.

- Сверхширокоугольный объектив f/1.8-12 Мп.

- Широкоугольный объектив f/1.8/12 Мп.

Чтобы защитить корпус телефона от повреждений, целесообразно купить чехол для Samsung Galaxy s20 plus.

Телефон Galaxy S20+ отличается от своего аналога S20 присутствием дополнительного четвертого объектива. который производитель назвал «Датчиком глубины». Данная камера предназначается для более качественной съемки фотографии для портретов.

Телефон S20 Ultra явно выделяется из своих аналогов наличием фронтального объективом с разрешающей способностью 40 Мп, а для стандартной широкоугольной камеры используется мощный сенсор с 108 Мп, который Samsung начал применять только с прошлого года. Камера сверхширокоугольная, как и у моделей S20 – 20+, рассчитана на 12 Мп. Кроме этого, телеобъектив также поменялся, получив 48 Мп и диафрагму f/3.5.