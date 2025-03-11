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17 км/ч... Росіянку дискваліфікували за шахрайство на Токійському марафоні – нахаба долала дистанцію на метро

17 км/ч... Росіянку дискваліфікували за шахрайство на Токійському марафоні – нахаба долала дистанцію на метро

Російська бігунка Дар'я Ядерна гучно зганьбилася на міжнародній арені.

Гучний скандал спалахнув під час Токійського марафону. Організатори змагань встановили, що Ядерна, яка є викладачкою Московського державного інституту міжнародних відносин, спеціально пропустила кілька контрольних точок та навмисно скоротила маршрут.

Ядерна посіла 47-ме місце в загальному заліку до виявлення порушення. Але тепер її дискваліфікували, повідомляють Українські новини з посиланням на Спорт-експрес з рф.

Детальніше розслідування виявило, що це не перший випадок шахрайства росіянки. Аналіз виступів Ядерної показав, що на всіх перстижних марафонах за останні три роки – у Бостоні, Нью-Йорку, Берліні, Лондоні та Чикаго – вона займалася чіттерством.

За попередніми даними, на всіх змаганнях, окрім Бостонського марафону, болотяна бігунка скорочувала дистанцію на 8-12 кілометрів, використовуючи для навігації мобільний телефон. А в Берліні частину марафону взагалі подолала на метро.

Джерело: sport24.ua

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