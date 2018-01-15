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Харьковчанка Элина Свитолина без проблем прошла во второй круг Australian Open

Сильнейшая теннисистка Украины, харьковчанка Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, успешно преодолела стартовый раунд на первом в этом году турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.

Харьковчанка Элина Свитолина без проблем прошла во второй круг Australian Open

В первом круге соревнований, общий призовой фонд которых составляет 55 миллионов австралийских долларов, 23-летняя одесситка без особых проблем разобралась с Иваной Джорович из Сербии (279-я в мире) — 6:3, 6:2.

Выход во второй круг Australian Open принес Свитолиной 90 тысяч австралийских долларов (71,5 тысячи в американской валюте). В следующем раунде украинка сразится с Катериной Синяковой из Чехии (59-я в мире). Теннисистки до этого лишь раз встречались между собой, и поединок, состоявшийся в рамках первого круга US Open-2017, завершился в пользу украинской спортсменки.

Лучшим результатом Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии стал выход в третий круг турнира: подобного успеха Элина добивалась в 2014, 2015 и 2017 году.

Уже во второй круг Australian Open также пробились украинские теннисистки Катерина Бондаренко и 15-летняя Марта Костюк.

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