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"Харьковские Cоколы" победили, но получили техническое поражение из-за перебора легионеров
Баскетболисты "Харьковских Cоколов" дважды взяли верх над харьковским "Политехником" на стадии 1/16 Кубка Украины, но получили дисквалификиацию из-за нарушения регламента.
"Харьковские Соколы" выиграли в первом матче 72:66, в ответном - 66:53.
Однако затем "Политехник" подал протест, поскольку у "Харьковских Соколов" одновременно на площадке находились четыре легионера при разрешенных трех.
Федерация баксетбола Украины протест удовлетворила, и в 1/8 финала вышел "Политехник".
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