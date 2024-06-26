Харків’янин Владислав переміг на Кубку України зі спортивної гімнастики

Харків’янин Владислав Грико став переможцем Кубка України зі спортивної гімнастики. Національні змагання відбулися з 20 по 25 червня в Кропивницькому.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Участь у них взяли 22 гімнасти та 31 гімнастка з усієї країни. Єдиний представник Харківщини на цих змаганнях Владислав Грико виборов три золоті та одну бронзову нагороди.

Він став переможцем Кубка в багатоборстві, а також здобув золоті медалі у вправах на коні та паралельних брусах.

Крім того, на рахунку спортсмена бронзова медаль у вільних вправах.

Агентство Телевидения Новости