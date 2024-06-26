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Харків’янин Владислав переміг на Кубку України зі спортивної гімнастики

Харків’янин Владислав переміг на Кубку України зі спортивної гімнастики

Харків’янин Владислав Грико став переможцем Кубка України зі спортивної гімнастики. Національні змагання відбулися з 20 по 25 червня в Кропивницькому.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Участь у них взяли 22 гімнасти та 31 гімнастка з усієї країни. Єдиний представник Харківщини на цих змаганнях Владислав Грико виборов три золоті та одну бронзову нагороди.

Він став переможцем Кубка в багатоборстві, а також здобув золоті медалі у вправах на коні та паралельних брусах.

Крім того, на рахунку спортсмена бронзова медаль у вільних вправах.

Агентство Телевидения Новости

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