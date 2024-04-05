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05.04.2024 15:00
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Харківські фехтувальники взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті України

Харківські фехтувальники взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті України

Спортсмени-фехтувальники Харківської області здобули золоту та срібну медалі на чемпіонаті Україні, який відбувся в Києві з 30 березня по 2 квітня. Обидві нагороди були здобуті в чоловічих змаганнях з фехтування на шпазі.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

В командних змаганнях Роман Свічкар, Євгеній Горбачук, Ян Сич та Андрій Опанасенко успішно дійшли до фіналу, де з рахунком 45:39 перемогли суперників з Києва.

Крім того Євгеній Горбачук став срібним призером в особистих змаганнях. Варто відзначити, що у півфіналі він з рахунком 15:7 переміг досвідченого киянина Ігоря Рейзліна, який є бронзовим призером Олімпіади-2020. Але в боротьбі за «золото» Євгеній з рахунком 12:15 поступився іншому київському фехтувальнику Руслану Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости

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