13.04.2024 17:48
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Квитки на поєдинок Усик – Ф’юрі повернулися у продаж: яка ціна?
Квитки на мегафайт між українським чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21–0, 14 KO) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (34–0–1, 24 KO) знову надійшли у продаж.
Про це повідомляє SPORT.UA.
Вартість квитків – від 70 саудівських ріялів (близько 735 гривень). Придбати їх можна на офіційному вебсайті івента.
Спочатку бій Тайсона та Олександра мав відбутися у лютому, але через розсічення, яке отримав Ф’юрі за два тижні до поєдинку, його довелося перенести на 18 травня.