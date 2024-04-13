Квитки на поєдинок Усик – Ф’юрі повернулися у продаж: яка ціна?

Квитки на мегафайт між українським чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21–0, 14 KO) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (34–0–1, 24 KO) знову надійшли у продаж.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Вартість квитків – від 70 саудівських ріялів (близько 735 гривень). Придбати їх можна на офіційному вебсайті івента.

Спочатку бій Тайсона та Олександра мав відбутися у лютому, але через розсічення, яке отримав Ф’юрі за два тижні до поєдинку, його довелося перенести на 18 травня.

Агентство Телевидения Новости