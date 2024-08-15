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Магучіх пожертвувала 1 млн гривень на допомогу притулкам для тварин

Магучіх пожертвувала 1 млн гривень на допомогу притулкам для тварин

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх пожертвувала частину своїх призових на допомогу тваринам.

Українка пожертвувала 1 млн гривень на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин, повідомляє TRIBUNA.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи.

Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте», – сказала Магучіх.

Після перемоги на Олімпіаді Ярослава заявила, що частину призових пожертвує на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій.

Агентство Телевидения Новости

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