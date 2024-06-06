Новий регламент та правила перегонів Формули-1: що відомо
Формула-1 офіційно презентувала новий технічний регламент і правила, які набирають чинності з сезону-2026.
Це може значно змінити нинішній баланс сил, де домінує «Ред Булл», повідомляє SPORT.UA.
Нововведення стосуватимуться і двигунів, і аеродинаміки.
Ф-1 ставить собі завдання полегшити обгони та збільшити їхню кількість. З 2026 року боліди важитимуть на 30 кг менше, крім того, машини стануть коротшими й вужчими. Вигляд задньої частини машини буде істотно змінений, щоб вмістити нові мотори.
Будуть повністю перероблені передні та задні елементи болідів, а також інші аеродинамічні елементи.
Щодо моторів, то команди вже працюють над новими силовими установками з прицілом на 2026 рік. Відомо, що «Ред Булл», який не використовує двигуни «Хонди» й займається моторами самостійно, працюватиме з компанією «Форд».
Американці приходять до Ф-1 з сезону-2026 зі своїми силовими установками. Самостійно мотори продовжать виробляти «Феррарі», «Мерседес» і «Рено», а до них додадуться «Ауді» та «Хонда».
«Ауді» виступатиме з 2026 року як заводська команда і виробник моторів.
«Хонда», яка пішла зі спорту у 2021 році, вирішила повернутися після того, як оголосили про плани нового регламенту двигунів. Японська компанія з 2026 року постачатиме двигуни «Астон Мартіну».
Двигуни залишаться гібридного типу V6, але Ф-1 обіцяє, що вони почнуть звучати більш вражаюче, тому що зараз є критика через тиху роботу двигуна.
Двигуни стануть потужнішими через сильнішу електричну установку всередині мотора.