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Новий регламент та правила перегонів Формули-1: що відомо

Новий регламент та правила перегонів Формули-1: що відомо

Формула-1 офіційно презентувала новий технічний регламент і правила, які набирають чинності з сезону-2026.

Це може значно змінити нинішній баланс сил, де домінує «Ред Булл», повідомляє SPORT.UA.

Нововведення стосуватимуться і двигунів, і аеродинаміки.

Ф-1 ставить собі завдання полегшити обгони та збільшити їхню кількість. З 2026 року боліди важитимуть на 30 кг менше, крім того, машини стануть коротшими й вужчими. Вигляд задньої частини машини буде істотно змінений, щоб вмістити нові мотори.

Будуть повністю перероблені передні та задні елементи болідів, а також інші аеродинамічні елементи.

Щодо моторів, то команди вже працюють над новими силовими установками з прицілом на 2026 рік. Відомо, що «Ред Булл», який не використовує двигуни «Хонди» й займається моторами самостійно, працюватиме з компанією «Форд».

Американці приходять до Ф-1 з сезону-2026 зі своїми силовими установками. Самостійно мотори продовжать виробляти «Феррарі», «Мерседес» і «Рено», а до них додадуться «Ауді» та «Хонда».

«Ауді» виступатиме з 2026 року як заводська команда і виробник моторів.

«Хонда», яка пішла зі спорту у 2021 році, вирішила повернутися після того, як оголосили про плани нового регламенту двигунів. Японська компанія з 2026 року постачатиме двигуни «Астон Мартіну».

Двигуни залишаться гібридного типу V6, але Ф-1 обіцяє, що вони почнуть звучати більш вражаюче, тому що зараз є критика через тиху роботу двигуна.

Двигуни стануть потужнішими через сильнішу електричну установку всередині мотора.

Агентство Телевидения Новости

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