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Объятия запрещены, но секс разрешен. Организаторы Олимпиады-2022 раздадут спортсменам презервативы

Объятия запрещены, но секс разрешен. Организаторы Олимпиады-2022 раздадут спортсменам презервативы

В отличие от Летних Олимпийских игр в Токио, в Пекине решили не запрещать спортсменам интимную близость в Олимпийской деревне.

Организаторы Олимпийских игр в Пекине продолжают традицию выдачи спортсменам презервативов, сообщает Reuters.

Это решение принято, несмотря на подробные инструкции по социальному дистанцированию, призванные сдержать распространение COVID-19 в рамках "замкнутого цикла", в котором будут проходить Игры.

"Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, предоставят соответствующее количество презервативов бесплатно всем зарегистрированным лицам", — сообщили в Оргкомитете Олимпиады-2022.

Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля в Пекине и близлежащем городе Чжанцзякоу внутри кластера, который разделяет спортсменов и технический персонал Олимпиады от публики.

Журналисты, заселившиеся в гостиницу Гуайчжоу, которая находится внутри закрытой зоны, обнаружили в каждой комнате по пять презервативов в индивидуальной упаковке. Контрацептивы были помещены в разноцветные конверты, украшенные изображением китайского фонарика. Суммарное количество выданных презервативов не разглашается.

В то же время, в специальном руководстве по мерам противодействия COVID-19 для персонала Игр, спортсменам предписывается минимизировать физические взаимодействия, такие как объятия, короткие обмены хлопками и рукопожатия, а также поддерживать социальную дистанцию ​​не менее двух метров от других участников.

Отметим, что перед Олимпиадой-2020, которая состоялась в августе 2021 года в Токио, организаторы заявили, что планируют раздать около 150 000 презервативов, но сказали спортсменам забрать их домой, а не использовать в олимпийской деревне из-за правил социальной дистанции и мер по борьбе с коронавирусом.

Практика раздачи презервативов на Олимпийских играх появилась после Олимпиады в Сеуле, в 1988 году. Мотивацией этого решения была профилактика ВИЧ-инфекции и других заболеваний, которые передаются половым путем.

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: олимпиада

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