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В Харьковской ОГА рассказали, сколько заплатят спортсменам за медали зимней Олимпиады

В Харьковской ОГА рассказали, сколько заплатят спортсменам за медали зимней Олимпиады

За выигранные призовые места и медали на Зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине харьковские спортсмены получат денежное вознаграждение из областного бюджета.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА Константин Ананченко.

Так, за золотую медаль предусмотрено вознаграждение в размере 200 тысяч гривен, серебряную — 130 тысяч гривен, бронзовую — 90 тысяч гривен.

Также Ананченко сообщил, что спортсмены уже готовы к Олимпиаде. С 24 января фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин находятся в Киеве, там они пройдут тестирование и 29 января планируют улетать в Пекин.

Обладательница олимпийском лицензии в шорт-треке Ульяна Дуброва выедет в Киев 29 января, а оттуда вылетит в столицу Китая. Лыжник Руслан Перехода вылетит на Зимнюю Олимпиаду из Италии, где сейчас участвует в серии этапов кубка мира.

Напомним, представлять Украину на зимней Олимпиаде, которая начнется в столице Китая 4 февраля будут 4 харьковских спортсмена. В лыжной гонке будет выступать Руслан Перехода, в фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин, а в шорт-треке – Ульяна Дуброва.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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