Потрясающая игра в защите позволила удержать победу

Очень напряженные последние секунды матча.

В матче между "Новым Орлеаном" и "Индианой" при счете 114:113 в пользщу "Нового Орлеана" у "Индианы" было 12 секунд на заключительную атаку. Завершилась она тем, что Майлз Тернер попытлся совершить лей-ап - бросок из-под кольца. Но баскетболист "Нового Орлеана" Лонзо Болл вовремя выпрыгнул и чисто, без фола, не позволил Тернеру поразить кольцо.

В результате "Новый Орлеан" сумел сохранить победный счет.





Агентство Телевидения Новости