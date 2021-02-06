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Потрясающая игра в защите позволила удержать победу

Потрясающая игра в защите позволила удержать победу

Очень напряженные последние секунды матча.

В матче между "Новым Орлеаном" и "Индианой" при счете 114:113 в пользщу "Нового Орлеана" у "Индианы" было 12 секунд на заключительную атаку. Завершилась она тем, что Майлз Тернер попытлся совершить лей-ап - бросок из-под кольца. Но баскетболист "Нового Орлеана" Лонзо Болл вовремя выпрыгнул и чисто, без фола, не позволил Тернеру поразить кольцо.

В результате "Новый Орлеан" сумел сохранить победный счет.


Агентство Телевидения Новости

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