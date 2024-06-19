Спортсмени Харківщини здобули вісім медалей на Кубку світу з кікбоксингу WAKO

Міжнародні змагання відбувалися з 12 по 16 червня в Угорщині.

Кубок світу зібрав 3280 учасників із 47 країн, а за їх підсумками збірна України посіла третє місце, повідомляє ХОВА.

Вагомий внесок у загальний успіх зробили харківські кікбоксери, здобувши 2 золоті, 1 срібну та 5 бронзових медалей.

Спортсмен Центру бойових мистецтв та тренерів Віталія Гагаріна та Олексія Даньшина, Дмитро Алфьоров став переможцем Кубка у двох розділах – в лайт та кіклайт.

Також спортсмени Центру стали призерами змагань. Ксенія Варченко посіла друге місце в розділі лайт, а Нікіта Плахонін і Артем Сидоренко стали третіми в розділі лайт у своїх вагових категоріях.

Ще три бронзові медалі в розділі кіклайт вибороли спортсмени СК «Мастер». Призерами змагань стали Тимур Галищев, Камілла Калашникова та Уляна Полуянова.

Агентство Телевидения Новости