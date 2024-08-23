Спортсмени з Харківщини вибороли медалі на чемпіонаті світу з армрестлінгу

Чемпіонат, на якому наші спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медалі, відбувся у Молдові.

Про це повідомляє ХОВА.

В змаганнях серед юнаків та дівчат U15 дворазовою чемпіонкою світу стала Єлизавета Морозова. У ваговій категорії понад 70 кг вона перемогла в боротьбі на правій та на лівій руці.

Ще одну золоту медаль України та Харківщині приніс Микита Попов. У змаганнях серед молоді U23 у вазі до 85 кг він став чемпіоном світу в боротьбі на лівій руці та срібним призером у боротьбі на правій руці.

«Срібло» чемпіонату також здобули Юрій Біда (молодь, ліва рука) та Мирослава Мельник (дівчата, ліва рука).

Третє місце в боротьбі на лівій руці серед молоді у своїй ваговій категорії посів Тимур Кувандіков.

Загалом у змаганнях серед молоді, юніорів та юнаків збірна України здобула 5 золотих, 6 срібних та 7 бронзових медалей.

Агентство Телевидения Новости