Вже є 85 тисяч охочих придбати квитки на бій Майк Тайсон – Джейк Пол
Накіса Бідаріан, промоутер блогера і боксера Джейка Пола (9-1, 6 KO), прокоментував останні чутки щодо бою свого клієнта проти легенди боксу в надважкій вазі Майка Тайсона (50-6, 44 KO).
Бідаріан заявив, що ще нічого не вирішено щодо того, як проходитиме бій, повідомляє SPORT.UA.
«Свіжі новини – немає ніяких новин. Досить поширювати фейки, немає ніякої правди у всій цій історії з Джейком Полом і Майком Тайсоном. Ось що правда:
1. Майк Тайсон перебуває в неймовірній формі й старається так, як не старався вже багато-багато років, і виглядає для Джейка Пола страхітливо.
2. Квитків у продажу немає, якщо ви купили квитки, то це квитки, яких не існує.
3. Понад 85 000 людей підписалися, щоб отримати доступ до квитків, коли вони надійдуть у продаж, це буде історична подія», – сказав Бідаріан.
Найближчим часом відбудеться престур, а незабаром будуть затверджені правила проведення бою.
Поєдинок відбудеться 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (штат Техас, США).