Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 92

Вже є 85 тисяч охочих придбати квитки на бій Майк Тайсон – Джейк Пол

Вже є 85 тисяч охочих придбати квитки на бій Майк Тайсон – Джейк Пол

Накіса Бідаріан, промоутер блогера і боксера Джейка Пола (9-1, 6 KO), прокоментував останні чутки щодо бою свого клієнта проти легенди боксу в надважкій вазі Майка Тайсона (50-6, 44 KO).

Бідаріан заявив, що ще нічого не вирішено щодо того, як проходитиме бій, повідомляє SPORT.UA.

«Свіжі новини – немає ніяких новин. Досить поширювати фейки, немає ніякої правди у всій цій історії з Джейком Полом і Майком Тайсоном. Ось що правда:

1. Майк Тайсон перебуває в неймовірній формі й старається так, як не старався вже багато-багато років, і виглядає для Джейка Пола страхітливо.

2. Квитків у продажу немає, якщо ви купили квитки, то це квитки, яких не існує.

3. Понад 85 000 людей підписалися, щоб отримати доступ до квитків, коли вони надійдуть у продаж, це буде історична подія», – сказав Бідаріан.

Найближчим часом відбудеться престур, а незабаром будуть затверджені правила проведення бою.

Поєдинок відбудеться 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (штат Техас, США).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 