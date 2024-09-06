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У Харкові провели тренування з військово-спортивних багатоборств для ветеранів НГУ

У Харкові провели тренування з військово-спортивних багатоборств для ветеранів НГУ

Федерація військово-спортивних багатоборств Харківської області провела спільне тренування із чинними військовослужбовцями 5-ї Слобожанської бригади, які зазнали важких поранень під час захисту України.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.

Серед учасників – ветерани з ампутаціями, осколковими пораненнями та ураженням внутрішніх органів. Мета заходу – залучення відомих в Україні тренерів та їх вихованців до розробки інструментів та умов для занять фізичною культурою і спортом ветеранів війни, військовослужбовців та осіб з інвалідністю.

За словами начальника з фізичної підготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади Сергія Кіяшка, подібні тренування, які проводяться з різних видів спорту та за участі кращих тренерів Харкова, є надзвичайно важливим кроком у напрямку адаптації ветеранів до повноцінного життя після поранень та лікування.

Агентство Телевидения Новости

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