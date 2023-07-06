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13 медзакладів відбудують коштами з бюджету

13 медзакладів відбудують коштами з бюджету

Уряд виділив понад 6,6 мільярда гривень на проєкти відбудови з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

Частина коштів буде спрямована на відновлення та ремонт 13 медзакладів різного профілю у найбільш постраждалих від війни областях та у регіонах, які зазнали підтоплення через підрив греблі Каховської ГЕС.

Серед об’єктів медичної інфраструктури 7 медзакладів на Харківщині, 2 на Житомирщині, 3 на Миколаївщині та 1 об’єкт на Одещині:

● КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області;

● КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Малоданилівської селищної ради;

● амбулаторія загальної практики–сімейної медицини КНП «Центр первинної медичної допомоги Золочівської селищної ради»;

● амбулаторія загальної практики–сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області;

● КНП Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня №1»;

● КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради;

● КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради;

● психоневрологічне відділення КНП «Миколаївського обласного центру психічного здоров’я» Миколаївської обласної ради;

● лікувальний корпус (інфекція), Д-1КНП Баштанська багатопрофільна лікарня Баштанської міської ради;

● корпус літ «Г» для відділення кардіології КНП «Міська клінічна лікарня № 11»;

● поліклініка В-2 КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради;

● КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради;

● амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1, Центр надання адміністративних послуг, адміністративна будівля селищної ради Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

Нагадаємо, за понад 15 місяців війни росія пошкоджена 1376 об’єктів медзакладів та зруйнувала вщент ще 184 об’єкти.

Джерело: https://www.facebook.com/moz.ukr

Новости портала «Весь Харьков»

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