18 загиблих та 46 поранених у Херсоні після масованого удару рф

За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії рф, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Вранці від обстрілу Дар’ївської громади області загинув чоловік. Обстріли тривають.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено 19:25.

Унаслідок обстрілу супермаркету «АТБ» у Херсоні чотири людини загинули, 26 — отримали поранення, повідомив Суспільному керівник пресофісу ОВА Толоконніков.

Загалом сьогодні на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули 18 людей, 46 — поранені, зокрема двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости