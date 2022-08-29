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1974 року в СРСР закінчилось кріпосне право

1974 року в СРСР закінчилось кріпосне право

28 серпня 1974 року постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР «Про заходи з подальшого удосконалення паспортної системи в СРСР» передбачалася паспортизація всіх без винятку громадян. Уперше паспорти громадянина отримали колгоспники, які відтепер отримали свободу пересування та проживання.

Процес повної паспортизації розпочався у 1976 році, а завершився лише у 1981 році. За цей період сільському населенню було видано 50 мільйонів паспортів.

До цього колгоспники були позбавлені паспортів і свободи пересування. Вони не могли залишати місце мешкання. Згідно п.11 постанови про паспорти, це тягло штраф до 100 крб. й вигнання міліцією. За повторне порушення була кримінальна відповідальність - позбавлення волі до 2 років.

Тобто фактично кріпосне право на окупованих совком територіях діяло ще 120 років після нібито його скасування ще в РІ у 1861 році.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4589

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