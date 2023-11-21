21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи

В Україні сьогодні, 21 листопада, відзначають державне свято День Гідності та Свободи.

З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни, повідомляє Кореспондент.

Він зазначив, що 10 років тому українці розпочали «нову сторінку боротьби» і визначили своє європейське майбутнє. Це свято встановлене на честь початку двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності.

«10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі. 10 років тому люди об’єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе. Кожен за кожного», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, український народ уже подолав великий відрізок євроінтеграційного шляху, і якщо 20 років тому це була «романтична мрія», 10 років тому – амбітна мета, то сьогодні – це реалії, в яких вже неможливо зупинити наш рух уперед та подолання всіх обов’язкових стадій.

Глава держави наголосив, що в цій боротьбі не можна поступатися терору і шукати компроміси.

Агентство Телевидения Новости