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42 генератори отримала Дергачівська громада на Харківщині

42 генератори отримала Дергачівська громада на Харківщині

За сприяння Харківської обласної військової адміністрації Дергачівська громада отримала потужну гуманітарну допомогу у вигляді 42 генераторів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

24 генератори передано багатодітним родинам Дергачівської громади.

«18 генераторів використовуватимуться у під’їздах багатоквартирних будинків у Дергачах, де допомагатимуть забезпечувати доступ до електроенергії для місцевих жителів у випадку потенційних довготривалих блекаутів», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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