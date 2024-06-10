42 генератори отримала Дергачівська громада на Харківщині

За сприяння Харківської обласної військової адміністрації Дергачівська громада отримала потужну гуманітарну допомогу у вигляді 42 генераторів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

24 генератори передано багатодітним родинам Дергачівської громади.

«18 генераторів використовуватимуться у під’їздах багатоквартирних будинків у Дергачах, де допомагатимуть забезпечувати доступ до електроенергії для місцевих жителів у випадку потенційних довготривалих блекаутів», – зазначив Задоренко.

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