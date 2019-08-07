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69 норм речового забезпечення для кожного військового

69 норм речового забезпечення для кожного військового

У пресцентрі інформаційного агентства відбувся брифінг, присвячений роботі Тилу Збройних Сил України. На кілька питань про забезпечення війська речовим майном відповів начальник управління лазне-прального обслуговування Центрального управління речового забезпечення Тилу ЗС України полковник Віталій Вознюк.

Міноборони виграло низку судів у недобросовісних виробників

— Віталію Олександровичу! Нещодавно повернувся із району проведення ООС, де після переведення особового складу на літню форму одягу чув у різних підрозділах численні скарги воїнів на невідповідність вказаних на ній розмірів реальним. Яка система контролю оборонного відомства передбачена для постачальників форми, і що слід робити командирам частин у таких випадках?

— За якість форми й відповідність її лінійних розмірів затвердженійтехнічній документації згідно з наказом Міністра оборони України № 195 відповідає Головне управління розвитку та супроводження матеріальногозабезпечення. Тил ЗСУ визначає загальну кількість комплектів та їхні параметри на підставі узагальнених замовлень з війська. Ці дані передають у Департамент державних закупівель для укладання угод із виробниками і становлять невід`ємну частину угод.

Головне управління розвитку здійснює постійні вибіркові перевірки якості виробів, починаючи з процесу їх виготовлення та закінчуючи етапом постачання до військових частин. Зазначу, що Міністерство оборони виграло кілька судів з цього приводу в недобросовісних виробників та відмовилося від їхніх послуг.

Як діяти командиру в разі виявлення неякісного обмундирування?

— Найпростіші дії командирів у разі виявлення неякісно виготовленої форми — обміняти її на об`єднаних складах матеріального забезпечення. В районі проведення ООС, приміром, вони є в кожному оперативно-тактичному угрупованні. А фахівці служб тилу й інших відповідних оборонних структур вже розбиратимуться з цим питанням встановленим порядком оремо. Командирам не завадить звернути більш жорстку увагу на роботу своєї служби тилу, яка іноді подає йому дані, так би мовити, «на око».

4 мільярди вистачило на повне забезпечення польовим обмундируванням і спорядженням

— У якому обсязі Збройні Сили забезпечені речовим майном на поточний рік? — запитую у спікера брифінгу.

— Фінансування 2019-го, за напрямком забезпечення речовим майном потреб ЗС України, в чотири мільярди гривень дозволили організувати своєчасне і повне забезпечення військовослужбовців польовим обмундируванням, взуттям та спорядженням, — зауважує полковник Віталій Вознюк. — Усі військові, залучені до виконання бойових завдань, забезпечені засобами індивідуального захисту та необхідним спорядженням на 100 %. Також вже діють кількісно-якісні зміни в нормуванні забезпечення речовим майном. Наведу тільки кілька прикладів.

Костюм польовий літній під час виконання завдань у районі ведення бойових дій видається на 4 місяці, а не на 6, як раніше. Замість одного комплекту білизни для холодної пори року видаватиметься два. Замість лишедемісезонних — військовики отримуватимуть високі берці — зимові і літні. Загалом, на сьогодні наших військових забезпечують предметами речового майна у відповідності до 69 норм забезпечення.

Віктор Шевченко, Інформагентство Міноборони АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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