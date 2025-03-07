7 березня 2022 року вважається датою заснування Міжнародного Легіону ГУР

Сьогодні Легіону ГУР виповнюється 3 роки.

Герої України, кавалери нагороди «Залізний хрест» від Головнокомандувача, всіх рівнів ордена Богдана Хмельницького та інших відзнак.

Багато іноземців нагороджені орденом «За мужність». Бійці отримували нагороди від Уряду України, Міністерства оборони та безпосередньо від Президента України.

Перші легіонери отримали громадянство України.

Іноземці з більш ніж 50 країн світу, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, Норвегії, Швеції, Данії, Італії, Іспанії, Нової Зеландії, Австралії, Грузії, Білорусі та інших країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

▶ ️Список бойових завдань Легіону ГУР, які можна оголосити та підтвердити:

✔️ Мощун (березень 22)

✔️ Ірпінь (лютий-березень 22)

✔️ Харківський напрямок (квітень-липень 22)

✔️ Запорізька область (квітень-вересень 22)

✔️ Кінбурнська коса (квітень-травень 22)

✔️ Сєвєродонецьк (травень-червень 22)

✔️ Лисичанськ (червень 22)

✔️ Енергодар (липень-жовтень 22)

✔️ Херсонський напрямок (серпень 22)

✔️ Ямпіль (вересень 22)

✔️ Лиман (вересень-жовтень 22)

✔️ Бахмут (листопад 22 - травень 23)

✔️ Соледар (жовтень-листопад 22)

✔️ КПП «Майорськ» (листопад 22)

✔️ Кліщіївка (червень 23)

✔️ Запорізький напрямок (вересень 23)

✔️ Куп’янськ (вересень-листопад 23)

✔️ Харківський напрямок (лютий-березень 24)

✔️ Часів Яр (квітень-червень 24)

✔️ Сумський напрямок (липень 24)

✔️ Кінбурнська коса (серпень 24)

✔️ Північно-Харківський напрямок (серпень 24)

✔️ Торецький напрямок (вересень-грудень 24)

✔️ Запоріжжя (жовтень-січень 25)

✔️ Покровськ (грудень-січень 25)

…далі буде.

Список бойових завдань Легіону ГУР в Україні та за її межами, які поки що не можна оголосити та підтвердити буде опубліковано незабаром.

Фільм «Одного літа в Україні» про Легіон ГУР створений «Babylon13ua» увійшов до ТОП-5 найбільш переглядуваних документальних фільмів в українських кінотеатрах.

Продовжуємо працювати…

…Ми там, де ми потрібні.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5456

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