Антанта 2.0. Свершилось?

Кейр Стармер собрал 15 марта союзников Украины на виртуальный совет, чтобы оценить поддержку его и французской идеи «коалиции желающих» (дать пизды рф) президента Франции Эммануэля Макрона. Выступая на пресс-конференции, премьер-министр заявил, что международные военные соберется в четверг

К «коалиции желающих» сэра Кейра Стармера, несмотря на то, что точные обязательства каждой страны остаются неясными, присоединились:

Премьер-министр Энтони Альбанезе (Австралия);

Премьер-министр Барт Де Вевер (Бельгия);

Премьер-министр Розен Желязков (Болгария);

Премьер-министр Марк Карни (Канада);

Премьер-министр Петр Фиала (Чехия);

Премьер-министр Метте Фредериксен (Дания);

Премьер-министр Кристен Михал (Эстония);

Президент Урсула фон дер Ляйен (Комиссия ЕС);

Президент Антонио Коста (Совет ЕС);

Президент Александр Стабб (Финляндия);

Президент Эммануэль Макрон (Франция);

Канцлер Олаф Шольц (Германия);

Премьер-министр Кириакос Мицотакис (Греция);

Премьер-министр Криструн Фростадоттир (Исландия);

Премьер-министр Джорджия Мелони (Италия);

Премьер-министр Эвика Силина (Латвия);

Президент Гитанас Науседа (Литва);

Премьер-министр Люк Фриден (Люксембург);

Генеральный секретарь Марк Рютте (НАТО);

Премьер-министр Дик Шуф (Нидерланды);

Премьер-министр Кристофер Луксон (Новая Зеландия);

Премьер-министр Йонас Гар Сёре (Норвегия);

Заместитель премьер-министра Владислав Косиняк-Камыш (Польша);

Премьер-министр Луис Черногория (Португалия);

Президент Илие-Гаврил Болоян (Румыния);

Премьер-министр Педро Санчес (Испания);

Премьер-министр Ульф Кристерссон (Швеция);

Президент Реджеп Тайип Эрдоган (Турция);

Из стран Европейского Союза, не вошедших в список участников встречи «коалиции желающих» Кейра Стармера, отсутствуют:

Венгрия – Виктор Орбан известен своими пророссийскими взглядами и, вероятно, отказался участвовать.

Словакия - прокремлевская позиция премьер-министра Роберта Фицо, который с момента прихода к власти в 2023 году активно продвигает пророссийские нарративы и критикует поддержку Украины.

Ирландия – нет представителя, что может быть связано с традиционно более нейтральной внешней политикой.

Австрия – также отсутствует, что соответствует ее нейтралитету.

Мальта – маленькая страна, часто придерживающаяся осторожной позиции в вопросах санкций и внешней политики.

Кипр – отсутствует, что может быть связано с экономическими связями с россией.

Сербия не присутствует в списке участников встречи «коалиции желающих» Кейра Стармера. Это ожидаемо, так как Белград традиционно сохраняет нейтралитет в отношении западных санкций против россии и поддерживает тесные отношения с москвой. Также стоит отметить, что сербские власти, включая президента Александра Вучича, стараются балансировать между ЕС и россией, но не вводят санкции против москвы, а сама Сербия является аналогом рф на Балканах. Плюс Сербия энергетически зависима от рф, поэтому от нее не нужно ждать в принципе ничего антироссийского - в Белграде постоянно диды на палках на дивятамая и отрицают геноцид в Сребренице, аналоге Бучи

Хорватия и Босния и Герцеговина тоже не присутствуют в списке участников встречи «коалиции желающих» Кейра Стармера.

Хорватия отсутствует из-за политической ситуации – ватный президент Хорватии Зоран Миланович известен своими неоднозначными заявлениями о НАТО и Украине и часто выступает с позиций, критикующих западные санкции против россии. Но есть и хорошие новости - правительство Андрея Пленковича занимает проукраинскую позицию.

Босния и Герцеговина не в списке желающих, но понять можно - страна на грани войны, которая вот-вот начнется + Босния и Герцеговина состоит из двух частей: Федерации Боснии и Герцеговины (более проевропейской) и Республика Сербской, (где лидер Милорад Додик открыто заявляет о поддержке россии).

Также стоит отметить, что Турция присутствует в списке Стармера, хотя и не является членом ЕС, но ее участие в таких инициативах всегда воспринимается как значимый дипломатический сигнал.

Теперь более подробно по тем, кто не хочет ссориться с москвой

Венгрия – Орбан выбрал не просто “не прийти”, он выбрал уйти в изоляцию. Это чистый вассал рф, со всеми вытекающими. Вопрос в том, шо когда Европа начнет реальную зачистку кремлевского влияния, он может оказаться на обочине, ибо ни рф, ни ЕС, он как бы не особо нужен

Словакия. Еще один вассал рф. Честно, не знаю чи есть компромат на него у рф как на Орбана, чи нет, но вы сами все видите. Если в 2023 году его просто не любили в Брюсселе, то в 2025-м его начнут реально отодвигать от принятия решений.

Сербия находится в ловушке. По собственной воле и тупости. Белград не может присоединиться к коалиции, потому что привязан к москве энергией, политикой и внутренним пророссийским лобби. Также Белград не может отвернуться от ЕС, потому шо европейские деньги держат сербскую экономику на плаву. Вучич думал, шо будет сидеть на двух стульях вечно, но эта встреча – напоминание, что стулья скоро разойдутся в разные стороны. Они уже двигаются, как бы не надорвать мышцы кое-где

Австрия, Ирландия, Кипр, Мальта – это банковские осколки старой Европы. Их отказ участвовать – это страх потерять бизнес с россией. Они играют в “нейтралитет”, но нейтралитета больше нет – он закончился в 2022 году. Их попытка отсидеться завершится тем, что их заставят определиться.

Хотя… из этого списка я бы всетаки выделил Австрию - там агентуры рф как в Латвии-Литве-Эстонии

Босния и Герцеговина – это фактически Украина в 2014 году. Додик и Республика Сербская работают вассалы кремля и Белграда одновременно. Вопрос в том, сколько еще это продлится и когда будет отдан приказ зажечь новую войну на Балканах

Поэтому Босния в ближайшее время может стать следующим полем битвы за влияние – либо Запад закрепит ее в своей сфере, либо Додик добьется отделения, и тогда Балканы вспыхнут заново.

Турция – неожиданная карта в игре и присутствие Эрдогана – это топ уровень от турков. Турция не член ЕС, но участвует в коалиции. А почему? Потому шо Эрдоган чувствует, что Запад может начать игру без него – и он хочет быть в центре событий.

Эрдоган готов снова продавать москву в обмен на новые бонусы от Запада. В обмен на это Турция может активнее давить на Азербайджан, Грузию, Центральную Азию, чтобы вытеснять там российское влияние. Официальная Анкара понимает, шо когда Украина победит, кремль ослабнет = именно Турция сможет занять его место в Черноморском регионе.

Эрдоган не союзник Украины. Он игрок, который играет только в свою пользу и сам за себя. Но сам факт его участия – это звоночек для рф: Турция не собирается тонуть вместе с россией.

Велика вероятность того шо коалиция может стать прообразом новой «военной шенгенской зоны», где оружие, военные технологии и помощь передаются быстрее и без бюрократии. Также, думаю, шо подтянутся новые участники – Япония или Южная Корея, которые уже наращивают санкции против россии. Из этих двух я ставлю на Японию - Южная Корея слишком зависит от США, а Токио хочет нормальных и понятных условий безопасности, а не того шо там пизданул Трамп

Да, есть все шансы того шо НАТО официально может держаться в стороне, но формат коалиции позволит передавать новейшие виды вооружений без политических тормозов.

Мораль. Это заявка на то, шо правила войны меняются. Как мне кажется, Запад больше не будет просто помогать Украине – он формирует альянс, который может сделать поражение россии неизбежным. И по#%й шо там за тараканы в голове у Трампа

А там посмотрим. Места у нас с вами в первом ряду.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/106103

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