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Боротьба в Сенаті США за і проти України

Боротьба в Сенаті США за і проти України

Група республіканців у Сенаті висунула боротьбу з незаконними мігрантами як умову для продовження надання допомоги Україні, - The Wall Street Journal.

Видання вважає, що це "є першим кроком у тому, що, як очікується, стане болісною боротьбою за схвалення пакету".

Запит Байдена щодо фінансування включав додаткові кошти на посилення прикордонних операцій, але президент не пропонував жодних змін у міграційній політиці загалом.

За останні два роки кількість незаконних перетинів кордону досягла рекордного рівня. Це спровокувало серед іншого зростання злочинності та проблеми з фентанілом.

Республіканці вимагають від Байдена розібратися із цією внутрішньою проблемою, перш ніж просити гроші на Україну.

Нагадаю, що питання кордону з Мексикою буде йти в одному пакеті з питанням допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18117

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