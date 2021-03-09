"Борітеся - поборете": в Харькове отметили 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко

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Выступления детей и конкурс декламации стихов Тараса Шевченко. 207-летие со дня рождения Кобзаря десятки харьковчан отмечают у памятника Шевченко. Принять участие в детском конкурсе решил и 8-летний Вадим. Говорит, о Шевченко часто рассказывают в школе и родители дома. К своему выступлению готовился несколько дней..

Вадим, участник конкурса:

Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

Ярмарка книг, чай, кофе и вкусности для взрослых и детей. Празднование возле монумента в саду Шевченко устроили активисты харьковского Евромайдана и волонтеры.

Ольга Нотик, волонтер:

Якщо у нас сьогодні День Народження, то прийнято гостей пригощати. Все, чим будемо пригощати - є на столі. А скринька - благодійні пожертви для шпиталя, тому що у харківськму шпиталі багато поранених і хворих.

В программе также викторина для детей - тест на знание биографии и произведений Шевченко. Рядом с монументом Кобзарю - большое полотно с изображением Тараса, которое можно раскрасить всем желающим. Эта картина поедет в харьковский госпиталь, говорят организаторы.

Ярина Чаговець, со-организатор празднования:

Чому саме діти, бо діти - це наше майбутнє. Ми все робимо заради наших дітей, і навіть хлопці на фронті захищають кордони України там, заради наших дітей. Заради нашого майбутнього. Сьогодні у нас буде мальовнича зона - там за допомогою фарби акріловою ы масляної, будуть малювати портрет Шевченка. Цей портрет поїде до харківського військового шпиталю.

Ежегодно, 9 марта День рождения Тараса Шевченко отмечают по всему миру. Его творчество оказало большое значение в становлении и развития украинской литературы, и стала вдохновением для многих украинцев. В разных городах Украины прошли торжества и возложение цветов к памятникам Шевченко. А на Черкащине, откуда родом поэт, художник и мыслитель, даже начали челлендж #Шевченку207, призывая всех желающих делиться в социальных сетях любимыми строками из творчества Кобзаря.

Агентство Телевидения Новости