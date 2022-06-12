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12.06.2022 19:13
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Британська компанія надасть Україні 10 роботів-саперів

Британська компанія надасть Україні 10 роботів-саперів

Британська оборонна компанія QinetiQ надасть Україні 10 саперних роботів TALON для розмінування територій.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Фейсбуці, пише Укрінформ.

«TALON поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце «подарунків», а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз QinetiQ піджене ще 10», – написав Білошицький.

За його словами, цей робот бере на себе до 45 кг та може тягнути вантаж до 680 кг. У базовому варіанті його довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса – від 52 до 71 кг.

Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год та працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а у режимі очікування – до 7 діб, поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Як повідомлялося, в Україні необхідно розмінувати 300 тисяч квадратних кілометрів.

Фото: Олексій Білошицький/FB

Агентство Телевидения Новости

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